Более 30 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Нур-Султане

Один человек погиб, еще 33 пострадали в результате взрыва в кафе в Нур-Султане в субботу, 21 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здравоохранения казахстанской столицы.

Отмечается, что взорвался газовый баллон в коттедже, переоборудованном под кафе. При взрыве обрушилась кровля в кухонном помещении, спасатели вытащили из здания 15 газовых баллонов. По предварительным данным, на месте происшествия погиб один человек.

33 человека были госпитализированы с различными травмами и степенью тяжести, все они еще проходят дообследования и лечение.

В настоящее время на месте происшествия дежурят три бригады скорой помощи, всего было задействовано 22 бригады службы «103».

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