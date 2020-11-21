Задержаны 9 человек по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

Правоохранители задержали еще четверых человек по делу о создании террористической ячейки в одной из колоний Калмыкии, все они раннее отбывали наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по республике. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что по делу о создании террористической организации в калмыцкой колонии проходят 22 человека, пять из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. Уголовные дела также были возбуждены в отношении начальника колонии в Калмыкии, где обнаружили ячейку террористов, и его бывшего зама.

Отмечается, что двое из четырех указанных лиц были задержаны при их освобождении из исправительного учреждения после отбытия наказания.

«В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении. Им вменяется в вину организация террористического сообщества и участие в нем.

Согласно информации следствия, в 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическое сообщество. В 2015 году, когда Гасанов был освобожден из колонии, он объявил себя амиром, 31 марта 2015 года его ликвидировали. Уточняется, что в состав террористического сообщества с середины 2013 по 16 декабря 2019 года входили более 100 осужденных.

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