Стало известно о состоянии массово отравившихся детей в минской школе

Состояние школьников, госпитализированных после массового отравления в столовой, стабильное. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Белоруссии в Telegram-канале.

«Состояние учеников средней школы №61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября стабильное. Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приемный покой больницы обратились 23 ребенка», — говорится в публикации.

Пять детей после осмотра и консультации врачей были отпущены домой, еще одного ребенка выписали в связи с улучшением состояния. Госпитализированными остаются 17 школьников.

Отмечается, что часть детей после осмотра, возможно, выпишут в субботу, 21 ноября.

Ранее сообщалось, что в минской школе отравились около 280 учеников. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей. Источник возможного заражения пока не установлен.

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