Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили
Антон Демидов
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В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным службы, эпицентр был расположен в 44 км к юго-западу от города Овалье.
Очаг стихии находился на глубине 54 км.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
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