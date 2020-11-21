Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным службы, эпицентр был расположен в 44 км к юго-западу от города Овалье.

Очаг стихии находился на глубине 54 км.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

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