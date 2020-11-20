Пытавшегося продать военные данные ЦРУ россиянина осудили на 13 лет

Экс-сотрудника российской оборонки Юрия Ещенко осудили за попытку продать США секретные данные. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, его приговорили к 13 годам заключения в колонии строгого режима.

Как стало известно, он работал в занимавшейся обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота организации в Североморске и собирался продать Вашингтону «информацию о перспективных разработках российского ВПК».

На протяжении двух лет он копировал документы, а в 2019 году вышел на ЦРУ. В этом же году его арестовали в Москве по подозрению в государственной измене.

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