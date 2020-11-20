Центр поддержки пациентов с ревматизмом сообщил о дефиците лекарств на фоне COVID

Центр «Ревмо-COVID», который отвечает за поддержку пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавируса, заявил, что в аптеках страны зафиксирован дефицит глюкокортикостероидов (метилпреднизолон), необходимого данной группе граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российская ревматологическая ассоциация «Надежда» провела опрос, согласно которому 53% граждан не выдали данное лекарство в поликлиниках, несмотря на наличие необходимых льгот.

В «Ревмо-COVID» уточнили, что в жидкой форме лекарство отсутствует в нескольких регионах, при этом оно есть в форме таблеток, но в ограниченном количестве. Центр также подчеркнул, что есть регионы, где препарат отсутствует во всех формах выпуска.

Согласно его данным, пациенты начали заявлять о проблемах с получением лекарства с начала осени. В центре добавили, что трудности с получением препарата связаны с тем, что он применяется при лечении коронавируса, поэтому производители не успели нарастить производство в условиях увеличенного спроса.

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