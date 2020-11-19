В Москве умерли еще 77 человек с коронавирусом
Антон Демидов
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Еще 77 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа скончались в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным оперштаба, у всех них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Днем ранее сообщалось о 73 летальных случаях.
Таким образом, число умерших пациентов с коронавирусом в столице достигло 8159.
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