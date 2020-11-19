Москвичей предупредили о гололедице и ветре до 19 м/с

МЧС экстренно предупредило жителей Москвы и Подмосковья о сильной гололедице и ветре до 19 м/с, которые продлятся до утра пятницы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20.00 19 ноября до 9.00 20 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 14-19 м/с, гололедица, местами сильная», — сказали спасатели.

В ведомстве рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а находясь за рулем, соблюдать скорость и дистанцию. Парковать машины следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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