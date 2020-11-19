СК завел дело об издевательствах в детском центре в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено о недозволенных методах работы с детьми воспитателем частного детского языкового центра в Новосибирске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление СК России по региону.

Ранее стало известно, что мать пятилетних двойняшек обвинила 60-летнюю воспитательницу детского языкового центра в издевательствах над ее детьми. Воспитательница якобы тушила спички о руки девочек и била их за плохое поведение. Воспитатель заявила, что ее оболгали.

По данному факту СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». В ходе расследования следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

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