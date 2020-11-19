Во Владивостоке ввели режим ЧС из-за снежного циклона

Режим чрезвычайной ситуации введен во Владивостоке из-за массовых отключений электроснабжения во время снежного циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Режим ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации последствий стихии, объяснили в администрация Владивостока.

Отмечается, что в городе задействованы все службы жизнеобеспечения. Однако, по состоянию на данный момент остаются без электроэнергии более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке из-за циклона нарушилось электроснабжение в 10 районах города и появились проблемы с сотовой связью. Были остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, задержан ряд авиарейсов. Потребители примерно двух третей города остались без отопления из-за аварий на сетях.

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