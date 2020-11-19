В Москве за сутки госпитализировали 1467 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки выявлено 6 438 случаев коронавируса, 1467 пациентов были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировано 533 068 случаев инфекции.

Известно, что за последние 24 часа выздоровели 5 782 пациента, у которых был COVID-19. Всего вылечившихся — 388 416.

При этом жертвами инфекции за сутки стали 73 человека, в общей сложности — 8 082.

Среди новых пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 42,1% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3%— от 46 до 65 лет, 9,8%— от 66 до 79 лет, 3,5% — старше 80 лет. Также среди новых заболевших есть дети — 15,3%.

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