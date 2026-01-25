В Петербурге и Ленобласти задержали почти 400 нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД задержали почти 400 нелегальных мигрантов в ходе масштабного рейда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по регионам.

Проверки проводились в одной из сетей супермаркетов и в распределительном центре. В операции были задействованы более 1400 полицейских и сотрудников Росгвардии.

«В результате выезда в 139 супермаркетов полицейскими были проверены 570 граждан, из них в участки доставлены 280», — сказано в сообщении.

В декабре сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, организовавшей в России масштабный канал незаконной миграции. Отмечается, что злоумышленники за деньги оказывали содействие иностранцам в оформлении поддельных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда в РФ по деловым визам.

В основном к услугам преступников прибегали выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Они планировали заняться нелегальной работой в РФ или в дальнейшем переправиться в страны Европы. После въезда в Россию мигранты могли беспрепятственно перемещаться по стране, так как приглашающая сторона не выполняла обязательства.

