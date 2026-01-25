Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Петербурге и Ленобласти задержали почти 400 нелегальных мигрантов

МВД: в Санкт-Петербурге и Ленобласти задержали 375 нелегальных мигрантов
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники МВД задержали почти 400 нелегальных мигрантов в ходе масштабного рейда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по регионам.

Проверки проводились в одной из сетей супермаркетов и в распределительном центре. В операции были задействованы более 1400 полицейских и сотрудников Росгвардии.

«В результате выезда в 139 супермаркетов полицейскими были проверены 570 граждан, из них в участки доставлены 280», — сказано в сообщении.

В декабре сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, организовавшей в России масштабный канал незаконной миграции. Отмечается, что злоумышленники за деньги оказывали содействие иностранцам в оформлении поддельных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда в РФ по деловым визам.

В основном к услугам преступников прибегали выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Они планировали заняться нелегальной работой в РФ или в дальнейшем переправиться в страны Европы. После въезда в Россию мигранты могли беспрепятственно перемещаться по стране, так как приглашающая сторона не выполняла обязательства.

Ранее стало известно, сколько будут платить мигранты за работу в России. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700825_rnd_0",
    "video_id": "record::8d4c8afe-0eda-4869-a498-df7f2fff77f3"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+