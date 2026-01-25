В небе над столицей Венесуэлы «появился» Мадуро с женой

В сети появились фото изображения Мадуро с женой из дронов в небе Каракаса

В небе над Каракасом появилось созданное беспилотниками изображение захваченных Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Кадры из соцсетей опубликовал новостной портал Cubadebate.

В статье отмечается, что в небе над столицей республики также появилась надпись «Мы победим».

«Я невиновен. Я порядочный человек и конституционный президент моей страны», — можно прочитать на другом снимке.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атаки президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление страной «до передачи власти» берут на себя США. На суде в Нью-Йорке Мадуро и Флорес заявили о своей невиновности.

