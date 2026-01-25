Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

В небе над столицей Венесуэлы «появился» Мадуро с женой

В сети появились фото изображения Мадуро с женой из дронов в небе Каракаса
Jesus Vargas/Global Look Press

В небе над Каракасом появилось созданное беспилотниками изображение захваченных Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Кадры из соцсетей опубликовал новостной портал Cubadebate.

В статье отмечается, что в небе над столицей республики также появилась надпись «Мы победим».

«Я невиновен. Я порядочный человек и конституционный президент моей страны», — можно прочитать на другом снимке.

3 января США нанесли удар по Венесуэле. После атаки президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Глава Белого дома подчеркнул, что венесуэльский лидер «больше не президент», а управление страной «до передачи власти» берут на себя США. На суде в Нью-Йорке Мадуро и Флорес заявили о своей невиновности.

Ранее Трамп назвал секретное оружие, которое США применили в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700801_rnd_0",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+