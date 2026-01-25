Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Мурманске по просьбе жителей открыт второй круглосуточный пункт обогрева

Мэр Лебедев: в Мурманске открыт второй круглосуточный пункт обогрева
Telegram-канал «Иван Лебедев Мурманск»

После обращений граждан в Мурманске открыли второй круглосуточный пункт обогрева, написал в Telegram-канале глава города Иван Лебедев.

Чиновник уточнил, что пункт находится в Детской художественной школе по адресу Полярная улица, дом №1.

В следующем посте мэр поблагодарил жителей Мурманска, предпринимателей и общественников, которые помогают друг другу на фоне проблем с энергоснабжением.

«Кто-то развозит продуктовые наборы, кто-то помогает с открытием пунктов, готовит и угощает мурманчан горячим питанием, а кто-то просто от широкой души предлагает свою поддержку землякам», — уточнил Лебедев.

До этого он сообщил, что пункт во дворце культуры «Судоремонтник» открыт круглосуточно, и опубликовал интерактивную карту с актуальной информацией с адресами работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов.

Накануне Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее больше 1 млн украинцев остались без света после удара ВС РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700861_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+