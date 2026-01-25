В Мурманске по просьбе жителей открыт второй круглосуточный пункт обогрева

Мэр Лебедев: в Мурманске открыт второй круглосуточный пункт обогрева

После обращений граждан в Мурманске открыли второй круглосуточный пункт обогрева, написал в Telegram-канале глава города Иван Лебедев.

Чиновник уточнил, что пункт находится в Детской художественной школе по адресу Полярная улица, дом №1.

В следующем посте мэр поблагодарил жителей Мурманска, предпринимателей и общественников, которые помогают друг другу на фоне проблем с энергоснабжением.

«Кто-то развозит продуктовые наборы, кто-то помогает с открытием пунктов, готовит и угощает мурманчан горячим питанием, а кто-то просто от широкой души предлагает свою поддержку землякам», — уточнил Лебедев.

До этого он сообщил, что пункт во дворце культуры «Судоремонтник» открыт круглосуточно, и опубликовал интерактивную карту с актуальной информацией с адресами работающих магазинов, пунктов обогрева, полевых кухонь и мест для зарядки телефонов.

Накануне Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер. По словам главы региона Андрея Чибиса, восстановительные работы займут не менее суток.

Блэкаут затронул жилой фонд и корабли Северного флота: их перевели на автономный режим энергообеспечения. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело о халатности.

