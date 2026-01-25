Режим прекращения огня сирийской армии с курдами продлили на 15 дней

МО Сирии объявило о продлении режима прекращения огня с курдами на 15 дней

Министерство обороны Сирии объявило о продлении режима прекращения огня с курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС) на 15 дней. Об этом сообщает агентство SANA.

Решение вступило в силу в 23:00 по мск 24 января.

«Продление режима прекращения огня осуществляется в рамках поддержки операций США по переводу заключенных членов «Исламского государства» из тюрем СДС в Ирак», — говорится в сообщении.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон рассматривает возможность полностью вывести американские войска из Сирии.

11 января сообщалось, что самолеты американских ВВС нанесли удары по 35 позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Американский телеканал Fox News заявлял, что удары наносятся «в качестве возмездия».

Этим же вечером американский телеканал Fox News сообщил, что удары наносятся «в качестве возмездия». 13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ.

Ранее сообщалось, что США построят в Сирии центр оборонных операций вблизи российских баз.