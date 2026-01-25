Соцфонд одобрил выплату пособия по беременности и родам для 5 тысяч студенток

Более 5 тысяч студенток в РФ получили право на пособие по беременности и родам

Более пяти тысяч российских студенток, обучающихся очно, получили право на пособие по беременности и родам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

Выплаты оформляются с сентября прошлого года. Размер пособия после январской индексации составляет более 96 тысяч рублей. Для его получения можно обратиться через портал «Госуслуги» или в клиентские службы фонда.

«Начиная с сентября прошлого года Социальный фонд оформил пособие порядка 5 тысячам беременных студенток», — отметили в пресс-службе Соцфонда.

В октябре сообщалось, что власти Самарской области планируют выплачивать 200 тыс. рублей беременным студенткам-очницам, вставшим на учет по беременности. Для тех, кто встанет на учет с 1 января 2026 года, выплаты составят 100 тыс. рублей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что в России необходимо переводить студенток с детьми на бюджетное обучение.

Ранее в России призвали повысить размер пособия по уходу за ребенком.