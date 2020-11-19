В Берлине трое правоохранителей получили тяжелые травмы в стычках с протестующими

Во время стычек с участниками антикарантинных протестов в Берлине трое правоохранителей получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники.

«Я хочу ясно заявить о том, что у меня больше нет готовности мириться с чем-то подобным в Берлине из того, что нам довелось видеть», — сообщил правящий бургомистр Михаэль Мюллер.

Ранее в социальных сетях противники ограничительных мер по коронавирусу заявили о проведении акции протеста возле бундестага, где в среду планируется принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Нововведения расширят полномочия минздрава страны в плане введения ограничительных мер на фоне пандемии.

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