Синоптики спрогнозировали появление снежного покрова в Москве
Бернст Ю.
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Столица днем в пятницу, 20 ноября, окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночные часы, сообщает портал «Метеоновости».
Уточняется, что снег пойдет при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет.
К утру субботы, 21 ноября, сформируется снежный покров высотой 2-4 см, скорее всего временный, прогнозируют синоптики.
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