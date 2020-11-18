Синоптики спрогнозировали появление снежного покрова в Москве

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Столица днем в пятницу, 20 ноября, окажется в зоне холодного атмосферного фронта, начнется небольшой снег, который усилится в ночные часы, сообщает портал «Метеоновости».

Уточняется, что снег пойдет при отрицательной температуре воздуха, поэтому таять не будет.

К утру субботы, 21 ноября, сформируется снежный покров высотой 2-4 см, скорее всего временный, прогнозируют синоптики.

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