Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Кадыров заявил об уничтожении пехоты ВСУ в ДНР

Кадыров: бойцы «Север-Ахмат» уничтожили группу ВСУ в Константиновке 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27668197_rnd_2",
    "video_id": "record::65a270ab-f5c6-4be4-80c6-b78846812612"
}

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили небольшую группу украинских военных в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, чеченские бойцы зафиксировали передвижение небольшой группы противника, после чего по противнику был нанесен удар.

«Итог: безвозвратные потери в рядах ВСУ», — написал Кадыров.

Он отметил, что данный участок фронта является территорией, где любые попытки активности украинских солдат заканчиваются «финалом их пребывания на земле».

10 января командир сводной артиллерийской группы в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Пресс» сообщил, что спецназ «Ахмат» уничтожил около 10 боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. По данным агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

20 декабря Кадыров сообщил, что российские военнослужащие уничтожили в районе Константиновки в ДНР американский бронетранспортер и 12 украинских бойцов. По его информации, российские разведчики обнаружили передвижение украинских бойцов и бронетранспортера «М-113» американского производства, а группа операторов БПЛА полка «Север-Ахмат» под командованием полковника Зайнди Зингиева нанесла по ним серию ударов FPV-дронами.

Ранее подземный бункер ВСУ попал под удар российских ракет «Циркон».
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+