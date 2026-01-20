Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили небольшую группу украинских военных в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, чеченские бойцы зафиксировали передвижение небольшой группы противника, после чего по противнику был нанесен удар.

«Итог: безвозвратные потери в рядах ВСУ», — написал Кадыров.

Он отметил, что данный участок фронта является территорией, где любые попытки активности украинских солдат заканчиваются «финалом их пребывания на земле».

10 января командир сводной артиллерийской группы в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Пресс» сообщил, что спецназ «Ахмат» уничтожил около 10 боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. По данным агентства, в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

20 декабря Кадыров сообщил, что российские военнослужащие уничтожили в районе Константиновки в ДНР американский бронетранспортер и 12 украинских бойцов. По его информации, российские разведчики обнаружили передвижение украинских бойцов и бронетранспортера «М-113» американского производства, а группа операторов БПЛА полка «Север-Ахмат» под командованием полковника Зайнди Зингиева нанесла по ним серию ударов FPV-дронами.

Ранее подземный бункер ВСУ попал под удар российских ракет «Циркон».