Большая часть Киева остается без электроснабжения

Страна.ua: более 75% Киева остается без электричества

Подавляющее большинство жителей Киева остаются без электроснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, без света остаются 75% жителей столицы.

«75% Киева — без света. Отключения идут по всем районам столицы», — говорится в сообщении.

20 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным Кличко, на левом берегу города нет водоснабжения. Без тепла остались 4000 многоэтажек из 5 635. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы.

Минобороны РФ ранее сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский блогер переехал жить в туалет из-за отсутствия отопления и электричества в Киеве.