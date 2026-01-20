В Польше отстранили коменданта Службы госохраны

Комендант Службы государственной охраны Польши Радослав Яворский был отстранен от должности после инцидента, произошедшего минувшей осенью, когда была предпринята попытка угона автомобиля, принадлежащего супруге премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на МВД республики.

«Информируем, что в отношении коменданта SOP, бригадного генерала Радослава Яворского, возбуждено дисциплинарное дело. В связи с этим он отстранен от исполнения своих обязанностей», — сказано в сообщении.

Исполняющим обязанности коменданта Службы государственной охраны назначен заместитель главы ведомства полковник Томаш Яцкович.

По информации польских СМИ, отстранение Яворского, предположительно, связано с недавним угоном автомобиля супруги премьер-министра Малгожаты Туск.

До этого стало известно, что осенью у супруги премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожаты Туск был угнан автомобиль Lexus. Машина находилась на парковке у дома главы правительства в Сопоте, который круглосуточно охраняется. Впоследствии автомобиль был найден, а предполагаемый угонщик задержан.

