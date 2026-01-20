Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Польше отстранили коменданта Службы госохраны

Коменданта Службы госохраны Польши отстранили после угона машины жены премьера
SOP - PJ/commons.wikimedia.org

Комендант Службы государственной охраны Польши Радослав Яворский был отстранен от должности после инцидента, произошедшего минувшей осенью, когда была предпринята попытка угона автомобиля, принадлежащего супруге премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на МВД республики.

«Информируем, что в отношении коменданта SOP, бригадного генерала Радослава Яворского, возбуждено дисциплинарное дело. В связи с этим он отстранен от исполнения своих обязанностей», — сказано в сообщении.

Исполняющим обязанности коменданта Службы государственной охраны назначен заместитель главы ведомства полковник Томаш Яцкович.

По информации польских СМИ, отстранение Яворского, предположительно, связано с недавним угоном автомобиля супруги премьер-министра Малгожаты Туск.

До этого стало известно, что осенью у супруги премьер-министра Польши Дональда Туска Малгожаты Туск был угнан автомобиль Lexus. Машина находилась на парковке у дома главы правительства в Сопоте, который круглосуточно охраняется. Впоследствии автомобиль был найден, а предполагаемый угонщик задержан.

Ранее глава МИД Польши рассказал об экстренном совещании совета Балтийского моря.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+