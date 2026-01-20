Размер шрифта
Политика

В Британии предрекли отказ Стармера от участия в «Совете мира» по Газе

FT: Стармер откажется вступить в «Совет мира» по Газе из-за приглашения Путина
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется присоединиться к работе «Совета мира» по сектору Газа, который создают США. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника из Соединенного королевства.

Как сказал источник, на решение Стармера повлияют два фактора. Речь идет о необходимости выделить взнос в размере $1 млрд и приглашении в «Совет мира» президента России Владимира Путина.

«Официальная позиция такова, что мы изучаем это (предложение войти в «Совет мира» — «Газета.Ru»). Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что <...> эта идея нереализуема. Я не думаю, что люди подпишутся на это», — сказал чиновник.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Вашингтон пригласил более 60 мировых лидеров, включая Путина, принять участие в работе органа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что российское руководство планирует контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее в Белоруссии назвали враньем слухи о необходимости «заплатить» $1 млрд за вступление в «Совет мира».

