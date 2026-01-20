Трусову не пустили на чемпионат России

Фигуристка Трусова рассказала, что ее не пустили на чемпионат России

Российская фигуристка Александра Трусова в своем влоге призналась, что пыталась получить допуск на чемпионат России, который проходил в декабре 2023 года.

«Не знаю, можно говорить или нет, но вообще я хотела выступить на чемпионате России еще в 2023 году. Чемпионат России — 2024, но проводится в конце 23-го года. Я готовилась, поставила программы. И когда мы спросили, можно ли мне выступить, мне сказали: «Нет, потому что ты отбор не проходила», — поделилась она.

19 января СМИ сообщили, что Трусова планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе. Также фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

