Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Дагестане алкоголик забил пожилую мать за то, что та не дала ему денег на спиртное

В Дагестане мужчину заподозрили в избиении матери из-за денег на алкоголь
ГУ МВД России по Республике Дагестан

В Дагестане 51-летнего алкоголика заподозрили в том, что он забил свою 86-летнюю мать из-за денег на спиртное. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 января в городе Буйнакске. По данным следствия, пьяный мужчина избил свою пожилую мать, требуя у нее деньги на выпивку. В результате случившегося пенсионерка не выжила.

Установлено, что мужчина страдает от алкогольной зависимости и ранее неоднократно избивал мать, когда та отказывалась давать ему деньги. Подозреваемого задержали, материалы переданы в следственные органы.

До этого россиянин случайно встретил на улице экс-коллегу и забил ее, вспомнив о старой ссоре. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее новосибирский подросток избил мать обувной ложкой на глазах у соседей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668299_rnd_7",
    "video_id": "record::5220e353-e8b2-44ca-af99-80f9f8752b8f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+