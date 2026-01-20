В Дагестане алкоголик забил пожилую мать за то, что та не дала ему денег на спиртное

В Дагестане мужчину заподозрили в избиении матери из-за денег на алкоголь

В Дагестане 51-летнего алкоголика заподозрили в том, что он забил свою 86-летнюю мать из-за денег на спиртное. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 января в городе Буйнакске. По данным следствия, пьяный мужчина избил свою пожилую мать, требуя у нее деньги на выпивку. В результате случившегося пенсионерка не выжила.

Установлено, что мужчина страдает от алкогольной зависимости и ранее неоднократно избивал мать, когда та отказывалась давать ему деньги. Подозреваемого задержали, материалы переданы в следственные органы.

