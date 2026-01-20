Размер шрифта
В офисе Зеленского оценили перспективу мира на Украине

Буданов заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении мира на Украине
Evgeniy Maloletka/AP

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил о «сдержанном оптимизме» в вопросе достижения мира в стране.

Выступая в Давосе, он отметил, что процесс урегулирования продолжается, однако говорить о скором завершении боев преждевременно.

«Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит – это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы двигаемся. Есть сдержанный оптимизм», — сказал Буданов.

В конце декабря глава офиса Зеленского признал необходимость переговоров с Россией для достижения урегулирования конфликта. По его словам, грядущий февраль может стать наиболее благоприятным периодом для переговоров в связи с характером военной активности, отопительным сезоном и рядом других условий.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли Соединенные Штаты оказывать давление на республику для урегулирования конфликта — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Буданов анонсировал «важный разговор» с США по мирному соглашению.

