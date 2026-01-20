Губернатор Севастополя рассказал о спасении упавшего в море подростка

Прохожие спасли 13-летнего подростка, который упал в море у набережной в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на мысе Хрустальном. Школьник гулял с одноклассницей и решил прокатиться по льду у кромки набережной, однако потерял равновесие и упал в холодную воду. Девочка начала звать на помощь. Прохожие услышали ее крики и бросились помогать мальчику: женщина легла на лед и протянула ему шарф, после чего Александр Мачинский и Георгий Модебадзе, работающие на территории «Мыса Хрустального», образовали «живую цепь» и начали вытаскивать подростка.

«Благодаря такой сплоченности и оперативности мальчишка был спасен. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в отель», — написал Развожаев.

По его словам, в настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, он находится с матерью.

Он поблагодарил неравнодушных людей, которые участвовали в спасательной операции и спасли жизнь ребенку.

20 января в Брянске завели уголовное дело после того, как двое детей во время катания на тюбинге провалились под лед и не выжили. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Правоохранители проводят следственные действия на месте случившегося.

Ранее в Дагестане дети спасли провалившегося под лед сверстника.