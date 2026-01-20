Размер шрифта
Над Азовским морем и Крымом сбили больше 50 дронов ВСУ

Системы ПВО за четыре часа сбили над Россией 60 БПЛА Украины
Силы противовоздушной обороны России за четыре часа перехватили и уничтожили над территорией РФ 60 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

«Двадцатого января с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 35 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 16 беспилотников беспилотников перехватили над территорией Крыма, шесть дронов уничтожили над Краснодарским краем, три БПЛА — над территорией Белгородской области.

В Минобороны ранее сообщили, что дежурные силы ПВО за ночь выявили и ликвидировали 32 дрона над российскими регионами: больше всего беспилотных летательных аппаратов — по девять дронов — сбито над Брянской областью и Крымом.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки выявили и сбили четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

Ранее ВСУ более 60 раз за сутки атаковали Курское приграничье.

