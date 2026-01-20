Размер шрифта
Общество

В Приморье мужчина отравился уксусом, перепутав его с алкоголем

В Приморье спасли мужчину, который случайно выпил уксус
Taras Grebinets/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье спасли мужчину, который случайно выпил уксус, приняв его за алкоголь. Об этом сообщается в Telegram-канале медико-санитарной станции города Фокино.

По информации учреждения, ночью на станцию скорой помощи поступил звонок от взволнованной женщины. Она сообщила, что ее супруг, решив продолжить застолье, по ошибке выпил из бутылки с уксусной кислотой, так как в доме не оставалось спиртного.

Прибывшая бригада медиков провела мужчине экстренное промывание желудка. Врачи отмечают, что, вероятно, его спасло то, что он выпил небольшое количество и жидкость почти не успела попасть в желудок. После оказания помощи пострадавшего госпитализировали, его состояние не вызывает опасений.

До этого в Ульяновской области девочка попала в реанимацию, выпив бензин вместо воды. Ребенок получил травмы на празднике, во время мероприятия мужчина под видом воды передал ей бутылку с бензином. В результате пострадавшая попала в реанимацию. Медики диагностировали у пациентки химический ожог

.

Ранее в Саратовской области двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпив уксус.

