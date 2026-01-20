Размер шрифта
Житель Бурятии украл гараж, чтобы спасти свое авто от морозов

В Бурятии мужчина украл портативный гараж, чтобы укрыть свой автомобиль
В Бурятии мужчину задержали по подозрению в краже портативного гаража, который он похитил, чтобы спасти свое авто от сильных морозов. Об этом сообщает УМВД республики.

В дежурную часть обратился местный житель, который заявил, что утром не обнаружил на своей машине автомобильный тент, надетый накануне вечером. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 52-летнего ранее не судимого жителя района.

По версии следствия, он снял тент с чужой машины, чтобы накрыть свою. Украденное было возвращено собственнику, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до одного года лишения свободы.

До этого в Мурманской области подросток поссорился с таксистом и угнал его авто. При попытке припарковаться подросток не справился с управлением и въехал в сугроб. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого. На допросе 17-летний житель Заполярного признался, что действовал спонтанно под влиянием эмоций и алкоголя.

Ранее мужчина в пижаме Бэтмена помог поймать подозреваемого в краже со взломом.

