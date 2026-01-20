Депутат призвал запретить «Дом дракона» в России

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru призвал запретить показ в России американских сериалов «Рыцарь Семи королевств» и «Дом дракона».

Иванов считает, что эти проекты продвигают чуждую и разрушительную идеологию.

«Там, где зритель ждет величия, ему подсовывают падение, там, где ищут образцы для подражания, показывают самые низменные страсти, одетые в костюмы фэнтези», — заявил депутат.

По мнению Иванова, поклонники сериалов по романам Джорджа Мартина ошибочно считают дракона символом мощи и величия. Он заявил, что эти существа являются классическим образом зла в христианской идеологии. Депутат уверен, что проекты хотят внедрить в сознание то, что многобожие и идолопоклонство имеют право на существование.

Иванов считает, что российские дети должны воспитываться на богатырских сказках, где добро побеждает зло.

Новый спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь Семи королевств» вышел на экраны 18 января. В этом году также состоится премьера третьего сезона «Дома Дракона».

Ранее сообщалось, что подробная сцена дефекации возмутила зрителей спин-оффа «Игры престолов».