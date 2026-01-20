Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Депутат призвал запретить «Дом дракона» в России

Депутат Иванов обвинил «Дома дракона» в продвижении разрушительной идеологии
HBO

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru призвал запретить показ в России американских сериалов «Рыцарь Семи королевств» и «Дом дракона».

Иванов считает, что эти проекты продвигают чуждую и разрушительную идеологию.

«Там, где зритель ждет величия, ему подсовывают падение, там, где ищут образцы для подражания, показывают самые низменные страсти, одетые в костюмы фэнтези», — заявил депутат.

По мнению Иванова, поклонники сериалов по романам Джорджа Мартина ошибочно считают дракона символом мощи и величия. Он заявил, что эти существа являются классическим образом зла в христианской идеологии. Депутат уверен, что проекты хотят внедрить в сознание то, что многобожие и идолопоклонство имеют право на существование.

Иванов считает, что российские дети должны воспитываться на богатырских сказках, где добро побеждает зло.

Новый спин-офф «Игры престолов» «Рыцарь Семи королевств» вышел на экраны 18 января. В этом году также состоится премьера третьего сезона «Дома Дракона».

Ранее сообщалось, что подробная сцена дефекации возмутила зрителей спин-оффа «Игры престолов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668131_rnd_8",
    "video_id": "record::89d8a04f-5d81-4ced-85fe-84a5693300a3"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+