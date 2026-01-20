Дмитриев оценил будущее премьера Великобритании после критики Трампа

Будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера не выглядит слишком радостным после критики со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом на своей странице в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В публикации он также сослался на свой опрос, в котором поинтересовался у пользователей соцсети о том, должен ли Стармер оставить должность премьера. 96% проголосовали за вариант «да», еще 4% высказались против.

20 января Трамп в соцсети Truth Social обвинил Великобританию в том, что она «без причин» отказывается от юрисдикцици над осторовом Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена стратегическая американская база, в пользу Маврикия. По его словам, этот шаг заметили Россия и Китай. Лондон, ссылаясь на юридическую необходимость, договорился сохранить базу в аренде на 99 лет.

Ранее британский премьер выразил сомнение в том, что США применят силу в Гренландии.