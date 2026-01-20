Глыба льда упала с крыши в Петербурге и чуть не прибила прохожую

78.ru: в Петербурге женщину чуть не прибило глыбой льда, упавшей с крыши

В Петербурге глыба льда рухнула с крыши дома и чуть не прибила прохожую. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел возле одного из подъездов дома №9/2 на проспекте Художников. Снежно-ледяная глыба с крыши обрушилась вниз и упала в нескольких сантиметрах от женщины, проходившей мимо, и задела ее по плечу.

В результате случившегося женщина не пострадала. Очевидцы отметили, что ей очень повезло.

До этого в Москве возбудили дело после падения глыбы льда на женщину с коляской. Следствием будут установлены сотрудники частной управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку наледи с крыши дома.

Ранее мордовская школьница попала в больницу из-за глыбы льда, рухнувшей на нее с крыши.