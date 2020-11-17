Россия занимает 100-е место по уровню летальности от коронавируса

Россия в настоящее время находится на 100-м месте по уровню летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности», — уточнила Попова на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

По ее словам, в РФ летальность от коронавируса составляет 1,7%, в мире этот показатель равен 3,4%.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 33 931 человек, вылечились 1 475 904 человека.

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