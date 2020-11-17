В Джорджии обнаружили более 2,6 тысяч неучтенных голосов на выборах президента США

При пересчете голосов избирателей на президентских выборах в США в американском штате Джорджия к настоящему времени выявлено свыше 2,6 тыс. неучтенных голосов в одном из округов, передает местная газета Atlanta Journal-Constitution.

Предположительно, сбой произошел из-за проблемы со сканером бюллетеней. Однако сотрудник избирательной комиссии Джорджии Гэбриел Стерлинг заявил, что это был не технический сбой. Он призвал к отставке главы избиркома округа, где были обнаружены бюллетени.

По данным издания, обнаруженные бюллетени могут помочь действующему главе государства Дональду Трампу сократить разрыв от своего соперника Джо Байдена. На данный момент, по информации СМИ, отрыв Байдена от Трампа превышает 14 тыс. голосов.

Джорджия является одним из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США. Штаб Трампа подал иск в суд с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

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