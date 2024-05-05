В Полтаве произошли взрывы

На территории украинского города Полтава зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает локальная газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Полтаве», — указывается в публикации.

Согласно информации издания, незадолго до этого во всей Полтавской области страны объявили ракетную опасность. Воздушные силы Украины заявили о движении скоростной цели в сторону Полтавы. Дополнительных данных пока не приводится, официальных комментариев также не поступало.

Чуть ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прозвучали взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.