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Глава Всемирной продовольственной программы сообщила о голоде в Газе

Глава Всемирной продовольственной программы сообщила о голоде на севере Газы

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Khaled Abdullah/Reuters

В северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться. Об этом сообщила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн, передает ТАСС.

«Всякий раз, когда у вас возникает подобный конфликт, эмоции накаляются, происходит война, наступает голод. Итак, что я могу вам объяснить, так это то, что на севере [анклава] царит полномасштабный голод, и он продвигается на юг», — сказала Маккейн.

До этого глава регионального бюро Программы развития ООН по арабским странам Абдулла ад-Дардари заявил, что на восстановление сектора Газа, во многих частях региона уничтоженного практически до основания, придется потратить $30-40 млрд. На восстановление сектора Газа, во многих частях региона уничтоженного практически до основания, придется потратить $30-40 млрд.

Представитель ООН пояснил, что возможность восстановить сектор Газа появится только после того, как в регионе будет установлен устойчивый режим прекращения огня.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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