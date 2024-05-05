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Зеленского сравнили с Гитлером из-за слов о Боге с украинским шевроном

Иеромонах Макарий заявил, что Зеленскому место на виселице

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Liesa Johannssen/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому место на виселице, уверен руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Таким образом священник прокомментировал пасхальное обращение украинского лидера к гражданам. Глава государства заявил, что Бог носит «шеврон с украинским флагом».

«Знаете, если бы это сказал некто просто господин Х или госпожа Y, можно было бы там как-то поспорить, объяснить, вступить в какой-то диалог, просветительскую провести проповедь. Но когда это говорит господин Зеленский, господином его называть как-то неудобно, пускай господин Гитлер — тут комментарии излишни. Место этому человеку на виселице», — подчеркнул иеромонах Макарий.

Он добавил, что такие рассуждения вполне подходят социальной концепции Русской православной церкви (РПЦ).

В то же время священник обратил внимание, что в рамках украинского конфликта Россия представляет собой богословскую и серьезную сторону. Украина, в свою очередь, является стороной военных действий и глобального кризиса.

5 мая Зеленский записал пасхальное обращение в храме Святой Софии, расположенном в Киеве. Во время выступления президент отметил, что Бог является союзником его страны. При этом Россию он назвал бывшим соседом Украины, который «на века» отдалился от нее.

Ранее в Верховной раде раскритиковали украинцев, публикующих фотографии с пасхальным хлебом.

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