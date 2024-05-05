Полицейская в Одессе назвала ненужной охрану церкви на Пасху

Сотрудница полиции в Одессе выложила в социальные сети видео, в котором в нецензурной форме назвала ненужным патрулирование церквей на Пасху. Ее видеообращение выложил Telegram-канал «Одесса Info».

«Ну прилетит туда — ничего страшного, это же всего лишь минус 30 людей, а не минус 100», — высказалась девушка.

Ролик был записан ей на фоне храма, очевидно, во время патруля.

После того, как ролик получил широкую огласку, женщину отстранили от исполнения обязанностей. В ее отношении было возбуждено служебное расследование.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Бог носит шеврон с украинским флагом.

«Так что с таким союзником жизнь точно победит», — подчеркнул он.

Он также назвал Россию бывшим соседом, который «отдалился от украинской стороны на века».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла это заявление, назвав его «передозом».

Ранее Мишустин заявил, что Пасха имеет большое значение для верящих в традиции России.