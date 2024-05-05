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В Германии нашли «живые консервы» древних людей

Arkeonews: древние люди могли использовать черепах в качестве живых консервов

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Shutterstock

Эксперты обнаружили фрагменты панциря черепахи возрастом около 50 тысяч лет неподалеку от немецкого города Магдебурга. Черепахи могли быть легко транспортируемыми запасами пищи, «живыми консервами», сообщает Arkeonews.

В гравийном карьере Барлебен-Адамзее обнаружили пять фрагментов панцирей черепах европейской прудовой черепахи (Emys orbicularis). С помощью радиоуглеродного датирования ученые установили, что их возраст составляет от 42 тысяч до 50 тысяч лет. Это означает, что животные жили в ледниковом периоде, температура во время которого была слишком низкой для эмбрионального роста черепах.

Вероятно, черепах принесли с собой путешественники в качестве провизии. Эти животные легко транспортируются и могли обеспечить запас свежего мяса даже в случае неудачной охоты. Вполне возможно, что охотники ледникового периода, – неандертальцы или современные люди, – привезли черепах с собой в прохладные северные регионы. Будущие исследования должны будут доказать, было ли это так на самом деле.

Ранее ученые выяснили, что описанное в Библии разрушение Иерусалима случилось на самом деле.

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