Звезда «Универа» Мартынов рассказал о съемках в продолжении ситкома

Актер Александр Мартынов, сыгравший роль Валентина в сериале «Универ», рассказал «Телепрограмме», что хотел отказаться от съемкок в продолжении ситкома.

«Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился. Не пожалел ни разу. Было очень интересно, будет и непредсказуемо. Мой герой раскроется», — заявил Мартынов.

Он также выразил мнение, что популярные ситкомы по типу «Универа» могут продолжаться бесконечно, пока в строю основные актеры. Например, действие может переноситься в прошлое или будущее в зависимости от задумки сценаристов, считает Мартынов. Артист убежден, что проект стал таким долгоиграющим, потому что на «Универе» выросло не одно поколение россиян.

Персонаж Мартынова присоединился к сериалу с 78-й серии, он поселился в общежитии вместо уехавшего Кузи, плохо понимает иронию и изводит всех своим занудством. Известно, что герой-спортсмен Кузя в исполнении актера Виталия Гогунского в продолжении станет «пельменным олигархом».

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