Блогер Мэддисон заступился за легенду «Спартака»: женщины не разбираются в мужском футболе

Популярный стример и видеоблогер Илья Мэддисон отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что главного тренера красноярского «Енисея» и легенду московского «Спартака» Андрея Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за критику женщины-судьи игры против «СКА-Хабаровска» Веры Опейкиной.

«Она реально не в себе. Скорее всего, именно по причине того, что бабы в мужском футболе ничего не понимают. И никогда не поймут. Мне каждой своей новой женщине приходилось по 40 минут объяснять. Но они так и не поняли», — написал Мэддисон.

Тихонов ранее заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок в матче «Енисея» против «СКА-Хабаровск» и ее нужно отправить в Махачкалу. За эту фразу он получил пятиматчевую дисквалификацию (две игры условно).

После 29 туров «Енисей», набрав 40 очков, делит девятое место в турнирной таблице с «СКА-Хабаровск» и ярославским «Шинником». Лидируют в Первой лиге «Химки» (54 очка). На два очка меньше у идущего вторым махачкалинского «Динамо». Тройку лидеров замыкает тольяттинский «Акрон» (50 очков).

Ранее Александр Мостовой выступил против женщин-арбитров в мужском футболе.