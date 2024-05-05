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Синоптик предупредил москвичей о похолодании

Синоптик Ильин спрогнозировал холодную неделю в Москве

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москву на будущей неделе придет похолодание. Такой прогноз дал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

«Тепла не ожидается», — констатировал метеоролог.

Согласно его прогнозу, с 6 по 12 мая погода в Москве и Подмосковье будет отставать от климатической нормы приблизительно на 5–8 °С.

По информации Ильина, с понедельника начнутся дожди, порывистый ветер со скоростью 6–11 м/с, а температура воздуха упадет до нулевых и отрицательных значений по ночам. В середине недели ожидается мокрый снег, на протяжении означенного периода будут выпадать небольшие осадки, подытожил синоптик.

Некоторое время назад научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что нынешняя погода в российских регионах скорее характерна для начала апреля.

Ранее Вильфанд предупредил, что на Пасху в Москву придут дожди, холод и ветер.

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