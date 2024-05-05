Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам на западных территориях Украины. Такую точку зрения он высказал на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, ВС РФ будут наносить удары «по базам, складам и заводам» на западе Украины, которые используются для производства оружия или хранения поставленной странами Запада помощи. Он подчеркнул, что Россия продолжит искать соответствующую логистику, пока она не будет уничтожена.

Аналитик не исключил, что армия России в ближайшее время полностью зачистит территории ЛНР и ДНР от подразделений Вооруженных сил Украины, после чего перейдет в наступление на крупные населенные пункты, находящиеся под контролем Киева.

До этого военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса. По его словам, ключевой задачей для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс.

Он также отметил, что положение украинской армии в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под населенными пунктами Очеретино и Часов Яр, оборона ВСУ начинает постепенно рушиться.

Ранее Зеленского предупредили, что он ведет Украину к поражению.