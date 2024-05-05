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В Северной Европе впервые нашли древнеримский краситель, который был дороже золота

Arkeonews: в Северной Европе нашли тирский пурпур, который был дороже золота

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Tyrian purple fragment found at Carlisle, England. Wardell Armstrong

Редчайший тирский пурпур, также известный как императорский, был найден в римской бане в Англии. Об этом сообщает Arkeonews.

Тирский пурпур был чрезвычайно ценным красителем в Древнем Риме из-за его насыщенного фиолетового цвета, который был связан с императорской властью и богатством. Для производства даже небольшого количества красителя требовались тысячи измельченных морских улиток (Bolinus Brandaris). Из-за трудоемкости получения пурпур был ценнее, чем золото.

Краситель обнаружили в дренажной системе римской бани в английском городе Карлайле, где в III веке находилось римское поселение Лугувалиум. Ранее тирский пурпур никогда не находили в Северной Европе.

Анализ показал, что пигмент имеет высокое содержание брома и пчелиного воска, что характерно для тирианского пурпура. Открытие примечательно тем, что этот краситель редко встречается в твердом состоянии, обычно его находили в нанесенном виде на стенах и тканях.

Ученые предполагают, что краситель могли завезти в Англию во время кампании императора Септимия Севера в Шотландии.

Ранее в Германии нашли «живые консервы» древних людей.

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