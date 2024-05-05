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Погранслужба Украины рассказала, скольким людям отказывает в выезде за границу

Погранслужба: на Украине ежедневно до 150 человек получают отказ в выезде

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Global Look Press

Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что ежедневно 120-150 гражданам Украины отказывают в выезде из страны. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

«Ежедневно мы отказываем в выезде за пределы нашей страны около 120-150 лицам, не подпадающим под категорию пропуска, не имеющим необходимых документов, дающих право на пересечение границы», — сказал он.

2 мая госпогранслужба Украины анонсировала изменения в правилах пересечения границ страны мужчинами призывного возраста.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно ему, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее сообщалось, что украинским женщинам-медикам придется обновить свои данные в военкоматах.

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