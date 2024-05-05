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Иностранному футболисту приятен интерес со стороны московских клубов

Футболист «Рубина» Даку: мне приятен интерес со стороны московских клубов

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ФК «Рубин»

Нападающий «Рубина» и сборной Албании Мирлинд Даку признался, что ему приятен интерес со стороны московских клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Metaratings.ru.

«Безусловно приятно, когда к тебе возникает такой интерес. Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на «Рубине», — сказал Даку.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. До этого он играл за албанский «Кукеси», хорватский «Осиек» и словенскую «Муру».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает девятое место, набрав 37 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее тренер клуба Второй лиги рассказал о зарплатах в дивизионе.

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