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В Турции планируют увеличить объемы газовых хранилищ

Анкара планирует удвоить мощности своих подземных газохранилищ

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Strait Talk/YouTube

Турция намерена значительно нарастить мощности своих подземных газовых хранилищ (ПХГ) — к 2028 году суммарный объем действующих ПХГ Силиври и Туз Гелю планируется увеличить более чем в 2 раза до 12 млрд кубометров. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные министерства энергетики республики.

В настоящее время газохранилище Силиври близ Стамбула вмещает 4,6 млрд кубометров газа, а Туз Гелю в провинции Аксарай - 1,2 млрд кубометров. Таким образом, к концу пятилетнего периода совокупная емкость турецких ПХГ возрастет на 6,2 млрд кубометров или на 159%.

По данным министерства, компания-оператор BOTAŞ уже приступила к соответствующим работам по расширению мощностей. Так, до конца 2023 года в Силиври будет введена новая ветряная электростанция мощностью 4,2 МВт для энергоснабжения хранилища. А в Туз Гелю начато строительство солнечной станции на 30 МВт.

Наращивание резервуарных мощностей позволит Турции накапливать большие запасы природного газа, в том числе за счет возможного экспорта сжиженного топлива в Европу, как предусмотрено недавно одобренным парламентом законом.

До этого стало известно, что российские производители СПГ снизили экспортные поставки.

Ранее Россия вошла в топ-3 поставщиков товаров в Турцию.

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