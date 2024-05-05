Президент Украины Владимир Зеленский утратит власть в стране по завершении российской специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«РФ ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца», — сказал эксперт.

Кроме того, он обратил внимание на бессмысленность проведения в Швейцарии мирной конференции по Украине. По словам Риттера, запланированное на июнь мероприятие не будет иметь смысла, если состоится без участия российской стороны.

В настоящее время только Москва может решить, когда завершатся боевые действия. При этом эксперт подчеркнул, что из-за действий западных стран Украину ждет незавидная судьба.

3 мая заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что его стране не под силу одержать победу в конфликте с РФ. В связи с этим он посчитал, что единственным выходом из текущей ситуации является начало мирных переговоров.

Ранее швейцарский политик назвал обманом готовящуюся мирную конференцию по Украине.