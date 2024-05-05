Австралийские тюнеры сделали из внедорожника Toyota FJ Cruiser грузовик

Австралийское тюнинг-ателье Tinman Fabrications доработало подержанный внедорожник Toyota FJ Cruiser, превратив его в пикап. Об этом сообщает motor.ru.

Тюнеры распилили кузов внедорожника пополам, добавили вставку в раму, увеличив колесную базу до трех метров. Алюминиевую платформу взяли у австралийской коммерческой версии Toyota Hilux, заднюю стенку кабины — у Nissan Patrol.

Мастера сохранили стандартный атмосферный 4,0-литровый бензиновый двигатель, пятиступенчатую автоматическую коробку передач, систему полного привода. От обычного FJ Cruiser пикап отличается «грязевыми» шинами и рессорной задней подвеской.

До этого стало известно, что в Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс. норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что самой ненадежной моделью Toyota за последние 20 лет признали спорткар Supra.