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В Израиле сообщили о скором начале операции в Рафахе

МО Израиля: операция в Рафахе скоро начнется, так как ХАМАС не идет на сделку

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал операцию в Рафахе в ближайшем будущем, поскольку радикальное палестинское движение ХАМАС не стремится достичь сделки по прекращению огня. Слова министра, сказанные во время посещения сектора Газа, передает газета Israel Hayom.

«Мы видим признаки того, что ХАМАС не намерен следовать в направлении какого-либо плана. Из этого явно следует, что интенсивные действия начнутся в ближайшем будущем в Рафахе и в других районах по всему сектору Газа», — заявил он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к временному перемирию с радикальным движением Палестины ХАМАС в обмен на освобождение заложников.

Накануне в Каире начались пятисторонние консультации ХАМАС, Израиль, Катар, США и Египет проведут в Каире консультации. Издание Xinhua, ссылаясь на официального представителя ХАМАС, писало, что движение ХАМАС намерено заключать соглашение о прекращении огня с Израилем «поэтапно».

Ранее Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум по прекращению огня в секторе Газа.

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